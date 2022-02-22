ФАС возбудило дело против МТС за необоснованное повышение тарифов
В январе 2022 года оператор повысил стоимость услуг для более 28 млн абонентов на 9,5%.
ФАС возбудило дело против МТС за необоснованное повышение тарифов. Об этом
В январе 2022 года оператор повысил стоимость услуг для более 28 млн абонентов на 9,5%. Это объяснили ростом затрат. При этом подтверждения роста расходов оператор в ФАС не предоставил.
В ФАС отметили, что повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей.
Антимонопольное дело возбудили по пункту 1 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции.
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