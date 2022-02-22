ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о дружбе и взаимопомощи с Россией
Решение приняли на чрезвычайном пленарном заседании парламента в Донецке.
Народные советы Донецкой и Луганской народных республик ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Россией. Об этом во вторник, 22 февраля,
Решение приняли на чрезвычайном пленарном заседании парламента в Донецке. Все 87 присутствующих депутатов единогласно поддержали соответствующее решение. Народный совет ЛНР также одобрил ратификацию единогласно — в ее поддержку высказались 47 присутствующих депутатов.
Ранее президент Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Он заявил, что считает необходимым признать суверенитет ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Также он призвал российских военных поддерживать мир на территориях Донбасса.