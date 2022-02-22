Дело о хищении миллиарда рублей из рязанского «Ринвестбанка» поступило в суд

Следствие полагает, что владелец банка Романов, председатель правления банка Ткачев, президент кредитного учреждения Позднова и другие лица в составе организованной группы в 2015—2016 годах похитили со счета банка более одного млрд рублей. Для этого они организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным организациям.

Дело о хищении миллиарда рублей из рязанского «Ринвестбанка» поступило в суд. Об этом говорится на сайте Советского районного суда.

Ранее прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении Владимира Романова, Максима Ткачева и Светланы Поздновой. Их обвиняют в хищении путем растраты и мошенничества имущества «Ринвестбанка». Также Романова обвиняют в хищении денег путем обмана одного из граждан.

Следствие полагает, что владелец банка Романов, председатель правления банка Ткачев, президент кредитного учреждения Позднова и другие лица в составе организованной группы в 2015—2016 годах похитили со счета банка более одного млрд рублей. Для этого они организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным организациям.

После этого банк обанкротился и у него отозвали лицензию.

Кроме этого, Романов в 2004—2013 годах предложил одному из граждан продать квартиру в рассрочку и завладел его деньгами в размере 14,1 млн рублей. Похищенным имуществом Романов распорядился по своему усмотрению.

О дате судебного заседания будет сообщено дополнительно.