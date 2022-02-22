\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 22
Срд, 23
Чтв, 24
-2°
ЦБ USD 80.42 3.65 23/02
ЦБ EUR 90.88 3.54 23/02
Нал. USD 78.7 / 81.50 17:08
Нал. EUR 89.21 / 90.45 17:08
Новости
Публикации
За что депутаты рязгордумы могут лишиться своих мандатов?
С середины прошлого года рязанская городская дума остае...
2 часа назад
172
Рязанки поделились историями родов в перинатальном центре. Эксперт про...
История с трагедией в рязанском перинатальном центре пр...
Вчера 15:09
1
6 909
Игорь Растеряев о бренде Рязани, концертах на Украине и почему он не и...
В Рязани музыкант Игорь Растеряев дал два концерта в ка...
Вчера 14:21
1 434
От А до Я. Как в регионе реализуется программа догазификации?
Более пяти тысяч домовладений в Рязанской области подкл...
Вчера 11:51
1 334
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Дело о хищении миллиарда рублей из рязанского «Ринвестбанка» поступило в суд
Следствие полагает, что владелец банка Романов, председатель правления банка Ткачев, президент кредитного учреждения Позднова и другие лица в составе организованной группы в 2015—2016 годах похитили со счета банка более одного млрд рублей. Для этого они организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным организациям.

Дело о хищении миллиарда рублей из рязанского «Ринвестбанка» поступило в суд. Об этом говорится на сайте Советского районного суда.

Ранее прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении Владимира Романова, Максима Ткачева и Светланы Поздновой. Их обвиняют в хищении путем растраты и мошенничества имущества «Ринвестбанка». Также Романова обвиняют в хищении денег путем обмана одного из граждан.

Следствие полагает, что владелец банка Романов, председатель правления банка Ткачев, президент кредитного учреждения Позднова и другие лица в составе организованной группы в 2015—2016 годах похитили со счета банка более одного млрд рублей. Для этого они организовали выдачу заведомо невозвратных кредитов подконтрольным организациям.

После этого банк обанкротился и у него отозвали лицензию.

Кроме этого, Романов в 2004—2013 годах предложил одному из граждан продать квартиру в рассрочку и завладел его деньгами в размере 14,1 млн рублей. Похищенным имуществом Романов распорядился по своему усмотрению.

О дате судебного заседания будет сообщено дополнительно.