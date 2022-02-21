В Скопинском районе в аварии погиб подросток
18-летний местный житель на «ВАЗ-2114» не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Он получил травмы и был госпитализирован. 15-летний пассажир легковушки умер в реанимации через два дня после ДТП.
В Скопинском районе в аварии погиб подросток. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Авария произошла в пятницу, 18 февраля, в 21:40, в поселке Павелец около дома № 19 по улице Железнодорожная. 18-летний местный житель на «ВАЗ-2114» не учел дорожные условия при выборе скорости, не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Водитель получил травмы, его доставили в больницу.
В аварии также пострадал 15-летний пассажир легковушки. Подростка доставили в реанимацию, где он умер спустя два дня.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.