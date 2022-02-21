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В Скопине вновь произошла авария на центральном водопроводе
Местные жители отметили, что авария произошла в 200 метрах от той, что случилась накануне.

В Скопине вновь произошла авария на центральном водопроводе. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщила пресс-служба администрации города.

Уточняется, что на улице Советской в очередной раз вышел из строя центральный магистральный водопровод. Без воды остались дома в микрорайонах Автозаводской, Металлургов, Стекольный, Коготково, «мелиорация» и микрорайон «Радуга».

Местные жители отметили, что авария произошла в 200 метрах от той, что случилась накануне.

Сотрудники предприятия «Скопинские водные системы» приступили к устранению аварии. Водоснабжение восстановят до 16 часов.

«Приносим извинения за предоставленные неудобства! Выполнение аварийных работ будет держаться администрацией города на особом контроле», — сообщили в администрации.

Днем ранее, 20 февраля, на центральном водопроводе уже происходила авария. Местные жители рассказали, что в городе перебои с подачей воды происходят постоянно. Они просили региональные власти лично заняться ситуацией. В противном случае скопинцы грозились «собраться на митинг с возможным перекрытием федеральной трассы».