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В Скопине руководителем межрайонного следкома назначили Александра Санферова
В должность он вступил 16 февраля.

В Скопине руководителем межрайонного следкома стал подполковник юстиции Александр Санферов. Информацию об этом в понедельник, 21 февраля, опубликовала пресс-служба регионального СУ С. К. России.

В должность он вступил 16 февраля.

Санферов начал службу в органах прокуратуры. С 2003 по 2007 годы работал следователем сасовской межрайонной прокуратуры, с 2007 по 2010 годы — замруководителя сасовского межрайонного следкома, с 2010 по 2011 годы — прокурором-криминалистом отдела криминалистики следственного комитета. После этого, с 2011 по 2013 год работал следователем-криминалистом отдела криминалистики следственного управления, с 2013 по 2017 годы — руководителем сасовского межрайонного следственного отдела СУ С. К. России по Рязанской области.

С 2017 по 2022 годы занимал должность заместителя руководителя Московского межрайонного следственного отдела в Рязани.

Награжден медалями «За безупречную службу» II, III степени, имеет другие награды.