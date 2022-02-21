В Скопине руководителем межрайонного следкома назначили Александра Санферова

В Скопине руководителем межрайонного следкома стал подполковник юстиции Александр Санферов. Информацию об этом в понедельник, 21 февраля,
В должность он вступил 16 февраля.
Санферов начал службу в органах прокуратуры. С 2003 по 2007 годы работал следователем сасовской межрайонной прокуратуры, с 2007 по 2010 годы — замруководителя сасовского межрайонного следкома, с 2010 по 2011 годы — прокурором-криминалистом отдела криминалистики следственного комитета. После этого, с 2011 по 2013 год работал следователем-криминалистом отдела криминалистики следственного управления, с 2013 по 2017 годы — руководителем сасовского межрайонного следственного отдела СУ
С 2017 по 2022 годы занимал должность заместителя руководителя Московского межрайонного следственного отдела в Рязани.
Награжден медалями «За безупречную службу» II, III степени, имеет другие награды.