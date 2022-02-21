В Шиловском районе закроют ледовую переправу через Оку
Речь идет о пешеходной ледовой переправе около Юшты. Ее закроют в связи с изменением структуры льда.
В Шиловском районе закроют ледовую переправу через Оку. Об этом сообщили в пресс-службе
Во вторник, 22 февраля, у села Юшта закроют пешеходную ледовую переправу через Оку. У въезда на переправу выставили шлагбаум и предупреждающие знаки. Также на месте дежурят постовые.
Сообщается, что транспортное сообщение для жителей Юшты, Санское и Федосеево-Пустыни с Шиловым не нарушено, имеется объездная дорога.
Переправу закроют в связи с изменением структуры льда.