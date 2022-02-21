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В Шиловском районе закроют ледовую переправу через Оку
Речь идет о пешеходной ледовой переправе около Юшты. Ее закроют в связи с изменением структуры льда.

В Шиловском районе закроют ледовую переправу через Оку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

Во вторник, 22 февраля, у села Юшта закроют пешеходную ледовую переправу через Оку. У въезда на переправу выставили шлагбаум и предупреждающие знаки. Также на месте дежурят постовые.

Сообщается, что транспортное сообщение для жителей Юшты, Санское и Федосеево-Пустыни с Шиловым не нарушено, имеется объездная дорога.

Переправу закроют в связи с изменением структуры льда.