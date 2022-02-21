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В Сараевском районе пропал 50-летний мужчина
50-летний мужчина ушел из дома где-то в 12:00 19 февраля. С тех пор о нем ничего неизвестно.

В Сараевском районе пропал Владимир Иванович Страшников 1971 года рождения. Об этом пишет ИД «Пресса».

50-летний мужчина ушел из дома где-то в 12:00 19 февраля. С тех пор о нем ничего неизвестно.

Супруга пропавшего рассказала, что он ушел в мастерскую, но там так и не появился. Мужчина не вернулся домой и на утро следующего дня.

Женщина сообщила о случившемся в полицию.

«Мы своими силами организовали поиски пропавшего, обошли всех его знакомых, объездили все близлежащие деревни, все безрезультатно, — рассказала глава Желобовского сельского поселения Любовь Кузнецова. — Известно, что документы и сотовый телефон мужчина с собой не взял».

К поискам пропавшего подключилась полиция. Всех, кому известна информация о мужчине, попросили обращаться по номеру телефона 8 (49148) 3-19-72.