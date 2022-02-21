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В Рязанской области возбудили четыре уголовных дела по попыткам дать взятку инспекторам ГИБДД
С начала 2022 года сотрудниками госавтоинспекции Рязанской области подано 23 уведомления о попытках склонения их к получению взятки, по результатам которых возбуждено 4 уголовных дела.

С начала 2022 года в Рязанской области возбудили четыре уголовных дела после попыток водителей дать взятки автоинспекторам. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

2 февраля 2022 года в Кораблинском районе 43-летний рязанец отказался от требований сотрудника ДПС пройти медосвидетельствование. За это предусмотрен штраф и лишение «прав». Мужчина попытался дать взятку сотруднику ГИБДД.

Он вложил в белый конверт десять купюр номиналом в пять тысяч рублей, а также копии административных материалов, выданных ему и пояснил, что это вознаграждение. Инспектор отказался от взятки и сообщил об этом руководству.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 291 УК РФ.