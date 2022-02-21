В Рязанской области снизилось количество заболевших коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в регионе зафиксировали 1 089 новых случаев COVID-19, днем ранее — 1 321.

В Рязанской области снизилось количество заболевших коронавирусом за сутки. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщили в региональном оперштабе.

За прошедшие сутки в регионе зафиксировали 1 089 новых случаев COVID-19, днем ранее — 1 321. Всего за время пандемии в регионе заболели 94 721 человек. Госпитализировали за сутки 26 человек. Умерли ща сутки шесть человек, всего 2 989. Выздоровели за сутки 1 120 человек, всего — 73 900.

В России за сутки зафиксировали 152 337 новых случаев коронавируса, всего с начала пандемии — 15 522 756. Госпитализировали за сутки 8 835 человек. Умерли за сутки 735 человек, всего с начала пандемии — 346 235. Выздоровели за сутки 127 494 человека, всего — 12 492 732.