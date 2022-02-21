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В рязанской филармонии покажут спектакль «Ты где-то рядом»
Это лирическая история любви немолодых людей. Вместе с героями зрителям предстоит на протяжении полутора часов предстоит смеяться и грустить, переживать и радоваться.

В рязанской филармонии 13 марта состоится показ спектакля «Ты где-то рядом» продюсерского центра «Федор Добронравов».

Это лирическая история любви немолодых людей. Вместе с героями зрителям предстоит на протяжении полутора часов предстоит смеяться и грустить, переживать и радоваться.

Режиссером спектакля выступил Владимир Большов, актеры — Федор Добронравов и Марина Иванова. По признанию Добронравова, после ухода из театра «Сатирикон» 18 лет назад, он скучал по работе с друзьями, а потому такая постановка показалась ему интересной.

«Володя Большов показал мне пьесу, я прочитал ее буквально за пару часов и понял, что хочу это спродюсировать и сыграть. Ну, и конечно, сразу знал, что лучше партнерши, с кем я танцевал еще 25 лет назад, просто невозможно найти. И я рад, что Марина согласилась „войти второй раз почти в ту же воду“. Незабываемые ощущения возвращения в прошлое!» — рассказал Федор Добронравов.

В свою очередь Марина Иванова призналась, что готова была принять предложение вновь поработать с друзьями в любом спектакле.

Показ спектакля состоится 13 марта в 19:00. Купить билеты можно по телефону: 28-05-56, либо через сайт kassy.ru.

Возрастное ограничение 12+