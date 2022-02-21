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В Рязани задержали мужчину, скрывавшегося от следствия
Мужчину доставили в полицию для передачи инициаторам розыска.

В Рязани задержали мужчину, скрывавшегося от следствия Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Сотрудники полиции при патрулировании заметили на улице Рязани мужчину, похожего по приметам на жителя области, объявленного в розыск.

Его остановили, чтобы установить личность.

Выяснилось, что это 40-летний житель села Путятино, который скрывался от следователей, расследовавших уголовное дело по части 2 статьи .158 УК РФ («Кража»).

«Житель Рязанской области является подозреваемым по данному уголовному делу, однако уклонялся от явок на следственные мероприятия», — отметили в сообщении.

Мужчину доставили в полицию для передачи инициаторам розыска.