В Рязани задержали мужчину, скрывавшегося от следствия
Мужчину доставили в полицию для передачи инициаторам розыска.
В Рязани задержали мужчину, скрывавшегося от следствия Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Сотрудники полиции при патрулировании заметили на улице Рязани мужчину, похожего по приметам на жителя области, объявленного в розыск.
Его остановили, чтобы установить личность.
Выяснилось, что это 40-летний житель села Путятино, который скрывался от следователей, расследовавших уголовное дело по части 2 статьи .158 УК РФ («Кража»).
«Житель Рязанской области является подозреваемым по данному уголовному делу, однако уклонялся от явок на следственные мероприятия», — отметили в сообщении.
Мужчину доставили в полицию для передачи инициаторам розыска.