В Рязани осудили мужчину, развращавшего малолетних
С марта 2017 года по сентябрь 2020 года обвиняемый совершил развратные действия без применения насилия в отношении трех малолетних девочек. Отмечается, что это оказало негативное влияние на их последующее нормальное психическое, нравственное и половое развитие.
В Рязани суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя 1997 года рождения, развращавшего малолетних. Об этом сообщила
Следствие и суд установили, что с марта 2017 года по сентябрь 2020 года обвиняемый совершил развратные действия без применения насилия в отношении трех малолетних девочек. Отмечается, что это оказало негативное влияние на их последующее нормальное психическое, нравственное и половое развитие.
Мужчине провели судебную психолого-психиатрическая экспертизу. Заключение установило, что у него есть психическое заболевание, которое исключает вменяемость на момент совершения преступлений.
Суд назначил ему принудительные меры медицинского характера.