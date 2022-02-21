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В Рязани осудили мужчину, развращавшего малолетних
С марта 2017 года по сентябрь 2020 года обвиняемый совершил развратные действия без применения насилия в отношении трех малолетних девочек. Отмечается, что это оказало негативное влияние на их последующее нормальное психическое, нравственное и половое развитие.

В Рязани суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя 1997 года рождения, развращавшего малолетних. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствие и суд установили, что с марта 2017 года по сентябрь 2020 года обвиняемый совершил развратные действия без применения насилия в отношении трех малолетних девочек. Отмечается, что это оказало негативное влияние на их последующее нормальное психическое, нравственное и половое развитие.

Мужчине провели судебную психолого-психиатрическая экспертизу. Заключение установило, что у него есть психическое заболевание, которое исключает вменяемость на момент совершения преступлений.

Суд назначил ему принудительные меры медицинского характера.