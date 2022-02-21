В Рязани остановили пьяного водителя Kia без «прав»

Медосвидетельствование показало у мужчины 0,792 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Выяснилось, что с января 21 года его лишили водительских «прав» на 21 месяц за пьяную езду.

В Рязани остановили пьяного водителя Kia без «прав». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полицейские остановили 34-летнего мужчину на Kia Cerato. При общении сотрудники заметили у него характерные признаки алкогольного опьянения: устойчивый запах алкоголя изо рта, неуверенная походка, нарушение координации.

Медосвидетельствование показало у мужчины 0,792 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водителя отстранили от управления автомобилем.

Выяснилось, что с января 21 года его лишили водительских «прав» на 21 месяц за пьяную езду.

В соответствии со статьей 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», мужчине грозит штраф в размере 200-300 тысяч рублей или обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до двух лет. Также водителю грозит лишение свободы на срок до двух лет с лишением права управления сроком на три года.