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В Ростовской области почти две тысячи детей из Донбасса пойдут в местные школы
Такое решение приняли на заседании комиссии по ЧС при донском правительстве.

В Ростовской области почти две тысячи детей из Донбасса пойдут в местные школы. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщил telegram-канал Baza.

Детей зачислят в местные образовательные учреждения после медосмотра. Такое решение приняли на заседании комиссии по ЧС при донском правительстве.

В пятницу, 18 февраля, глава непризнанной ДНР заявил о массовой эвакуации граждан в Россию. В связи с этим в Ростовской области создали оперштаб.

Ранее губернатор Рязанской области Николай Любимов также заявил о готовности принять беженцев из ЛНР и ДНР. Их разместят в Рязани и нескольких районах области.