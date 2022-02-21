В Песочне маршрутка столкнулась с легковушкой
Автомобили столкнулись из-за другой машины, которая нарушила правила, повернув налево под знак «Выезд на дорогу с односторонним движением».
В Песочне маршрутка столкнулась с легковушкой. Момент аварии попал на видео, его разместили в группе «
ДТП произошло в понедельник, 21 февраля, в 09:20 на улице Тимакова.
На кадрах видно, как одна легковушка поворачивает налево под знак «Выезд на дорогу с односторонним движением», навстречу другой легковой машине, за которой ехала маршрутка. В результате, автомобили, которые двигались по правилам, столкнулись.
Информация о пострадавших уточняется.
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