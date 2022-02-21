В Клепиковском районе «Форд» столкнулся на «встречке» с «четырнадцатой»
Водитель Ford Focus выехал на «встречку», где столкнулся с ВАЗ-2104. В аварии пострадал пассажир иномарки.
В понедельник, 21 февраля, в Клепиковском районе на 10-м километре дороги «Спас-Клепики — Рязань» произошло ДТП. Об этом пишет ИД «Пресса».
Водитель Ford Focus выехал на «встречку», где столкнулся с ВАЗ-2104. В аварии пострадал пассажир иномарки. Он обращался за помощью в Клепиковскую районную больницу.
Проводится проверка.