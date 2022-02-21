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В ДТП в центре Рязани пострадала девушка
ДТП произошло примерно в 9:50 у дома № 26 по улице Ленина. Столкнулись автомобили Lada Priora, за рулем которого был 37-летний рязанец и Mitsubishi Colt под управлением 28-летнего рязанца. Пострадала пассажирка Mitsubishi, ей оказали медпомощь.

В ДТП, произошедшем в центре Рязани в понедельник, 21 февраля, пострадала 27-летняя девушка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 9:50 у дома № 26 по улице Ленина. Столкнулись автомобили Lada Priora, за рулем которого был 37-летний рязанец и Mitsubishi Colt под управлением 28-летнего рязанца. Пострадала пассажирка Mitsubishi, ей оказали медпомощь.

Предварительно, водитель иномарки, поворачивавший налево, не уступил дорогу водителю Lada, который двигался прямо.

Напомним, на месте ДТП образовалась пробка.