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Тимур Морозов вновь возглавил министерство цифрового развития Рязанской области
В 2019 году Тимур Морозов уже занимал пост министра цифрового развития Рязанской области.

Тимура Морозова назначили исполняющим обязанности министра цифрового развития Рязанской области. Информация об этом появилась на сайте регионального правительства.

Ранее Тимур Морозов занимал должность заместителя министра. Предыдущий руководитель Валерий Стройков уволился 7 февраля и перешел на новую работу.

В 2019 году Тимур Морозов уже занимал пост министра цифрового развития Рязанской области.