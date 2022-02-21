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Рязанских школьников пригласили принять участие в конкурсе-фестивале «Мои герои большой войны»
Лучшие работы станут основой для серии коллекционных почтовых открыток, которые «Почта России» выпустит лимитированным тиражом и представит на церемонии награждения победителей, а также доставит ветеранам Великой Отечественной войны.

Рязанских школьников пригласили принять участие в международном конкурсе-фестивале «Мой герой большой войны». Он стартует 22 февраля и посвящен памяти всех защитников Родины в годы Великой Отечественной войны.

Конкурс проводится в четырех номинациях: индивидуальные работы в номинациях «Рисунок» и «Поэзия» в возрастных группах 6-10 лет, 11-13 лет, 14-18 лет, индивидуальные и коллективные работы «Видеоролик/Видеорепортаж» и «Вокал». Лучшие работы станут основой для серии коллекционных почтовых открыток, которые «Почта России» выпустит лимитированным тиражом и представит на церемонии награждения победителей, а также доставит ветеранам Великой Отечественной войны.

Работы принимаются на сайте www.detigeroi.ru в период с 22 февраля по 25 марта., список победителей объявят 11 апреля, торжественная церемония награждения запланирована на 23 апреля.

На сайте Музея Победы разместят все работы участников в номинации «Рисунок» и запустят онлайн-голосование. Авторов лучших работ, которых определят посетители сайта, наградят спецпризами.