Рязанские урбанисты предложили мэрии создать проект «Вернем деревья на улицы»

Ранее на улице Ленина рабочие спилили голубые ели, несмотря на протест местных активистов. Позже в мэрии объяснили, что участок перед зданием не принадлежит городу, однако собственник пообещал «в большем объеме» восполнить озеленение на территории.

Рязанские урбанисты предложили городским властям организовать проект «Вернем деревья на улицы». Об этом в понедельник, 21 февраля, они написали в группе «Городские проекты в Рязани».

Ранее на улице Ленина рабочие спилили голубые ели, несмотря на протест местных активистов. Позже в мэрии объяснили, что участок перед зданием не принадлежит городу, однако собственник пообещал «в большем объеме» восполнить озеленение на территории.

«Окей, пусть администрация никак не может повлиять на собственника, и нам остается только надеяться, что будут высажены настоящие деревья, а не дохлые туи. Но что творится на остальных улицах города, где администрация обладает всей полнотой власти? Деревья подвергаются варварской обрезке, стареют и погибают, а на их место приходит асфальт или плитка. Достаточно посмотреть на старые фотографии Первомайского проспекта, улиц Ленина и Циолковского, Лыбедского бульвара», — написали урбанисты.

Рязанцы предложили местным властям альтернативу — организовать программу «Вернем деревья на улицы».

«Не так уж сложно и не так уж дорого восстановить деревья, которые реально росли на улицах города всего 20-30 лет назад. Администрация города Рязани, как вам такая идея? Мы готовы составить список улиц, с которых можно было бы начать, а заодно можно и лишние заборы поубирать», — заключили они.