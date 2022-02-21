\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 21
Втр, 22
Срд, 23
ЦБ USD 76.77 1.01 22/02
ЦБ EUR 87.34 1.19 22/02
Нал. USD 78.00 / 81.00 17:57
Нал. EUR 88.50 / 88.95 17:57
Новости
Публикации
Рязанки поделились историями родов в перинатальном центре. Эксперт про...
История с трагедией в рязанском перинатальном центре пр...
3 часа назад
1 125
Игорь Растеряев о бренде Рязани, концертах на Украине и почему он не и...
В Рязани музыкант Игорь Растеряев дал два концерта в ка...
3 часа назад
418
От А до Я. Как в регионе реализуется программа догазификации?
Более пяти тысяч домовладений в Рязанской области подкл...
6 часов назад
474
В Рождестве не ждут чудес. Как рязанская деревня выживает без дорог, г...
Проблема вымирающих деревень возникла в нашей стране не...
17 февраля 16:37
4 298
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанские урбанисты предложили мэрии создать проект «Вернем деревья на улицы»
Ранее на улице Ленина рабочие спилили голубые ели, несмотря на протест местных активистов. Позже в мэрии объяснили, что участок перед зданием не принадлежит городу, однако собственник пообещал «в большем объеме» восполнить озеленение на территории.

Рязанские урбанисты предложили городским властям организовать проект «Вернем деревья на улицы». Об этом в понедельник, 21 февраля, они написали в группе «Городские проекты в Рязани».

Ранее на улице Ленина рабочие спилили голубые ели, несмотря на протест местных активистов. Позже в мэрии объяснили, что участок перед зданием не принадлежит городу, однако собственник пообещал «в большем объеме» восполнить озеленение на территории.

«Окей, пусть администрация никак не может повлиять на собственника, и нам остается только надеяться, что будут высажены настоящие деревья, а не дохлые туи. Но что творится на остальных улицах города, где администрация обладает всей полнотой власти? Деревья подвергаются варварской обрезке, стареют и погибают, а на их место приходит асфальт или плитка. Достаточно посмотреть на старые фотографии Первомайского проспекта, улиц Ленина и Циолковского, Лыбедского бульвара», — написали урбанисты.

Рязанцы предложили местным властям альтернативу — организовать программу «Вернем деревья на улицы».

«Не так уж сложно и не так уж дорого восстановить деревья, которые реально росли на улицах города всего 20-30 лет назад. Администрация города Рязани, как вам такая идея? Мы готовы составить список улиц, с которых можно было бы начать, а заодно можно и лишние заборы поубирать», — заключили они.