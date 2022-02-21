Рязанские урбанисты предложили мэрии создать проект «Вернем деревья на улицы»

Рязанские урбанисты предложили городским властям организовать проект «Вернем деревья на улицы». Об этом в понедельник, 21 февраля, они
Ранее на улице Ленина рабочие спилили голубые ели, несмотря на протест местных активистов. Позже в мэрии объяснили, что участок перед зданием не принадлежит городу, однако собственник пообещал «в большем объеме» восполнить озеленение на территории.
«Окей, пусть администрация никак не может повлиять на собственника, и нам остается только надеяться, что будут высажены настоящие деревья, а не дохлые туи. Но что творится на остальных улицах города, где администрация обладает всей полнотой власти? Деревья подвергаются варварской обрезке, стареют и погибают, а на их место приходит асфальт или плитка. Достаточно посмотреть на старые фотографии Первомайского проспекта, улиц Ленина и Циолковского, Лыбедского бульвара», — написали урбанисты.
Рязанцы предложили местным властям альтернативу — организовать программу «Вернем деревья на улицы».
«Не так уж сложно и не так уж дорого восстановить деревья, которые реально росли на улицах города всего 20-30 лет назад. Администрация города Рязани, как вам такая идея? Мы готовы составить список улиц, с которых можно было бы начать, а заодно можно и лишние заборы поубирать», — заключили они.