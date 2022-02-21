Рязанки рассказали о родах в перинатальном центре
В редакцию РЗН. инфо обратились женщины. Они рассказали истории своих родов в перинатальном центре. Прочитать их можно в разделе «Публикации».
В конце января в перинатальном центре впал в кому, а затем умер младенец. После этого из учреждения уволили заведующую отделением патологии Татьяну Легостаеву. Родители погибшего мальчика считают, что трагедия произошла по ее вине. Однако врач с обвинениями не согласна и планирует опротестовать свое увольнение. Мать погибшего ребенка рассказала о случившемся в социальной сети и новость получила отклик у рязанцев. После этого в редакцию РЗН. инфо обратились женщины. Они рассказали истории своих родов в перинатальном центре. Прочитать их можно в разделе «Публикации».