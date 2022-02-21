Рязанец ударил собутыльника ножом
Выяснилось, что он выпивал с ранее судимым 30-летним рязанцем. Между ними произошел конфликт.
В Рязани мужчину ударил ножом собутыльник. Об этом сообщила
В полицию сообщили о госпитализации 36-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Пострадавшему потребовалось операционное вмешательство.
Оперативники отправились в квартиру в Приокском, откуда госпитализировали мужчину. Выяснилось, что он выпивал с ранее судимым 30-летним рязанцем. Между ними произошел конфликт.
Последний взял нож и ударил собутыльника в грудную клетку и ногу. Пострадавшего забрала скорая.
Проводится судебно-медицинская экспертиза для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.