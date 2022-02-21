Рязанцам рассказали, как получить QR-код на «Госуслугах» при наличии антител

Для определения результата на антитела переболевший сдает кровь в любом медицинском учреждении, которое и передаст данные на «Госуслуги».

С 21 февраля 2022 года рязанцы могут получить QR-код на «Госуслугах» при наличии теста на антитела к COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперщтабе.

Там отметили, что для определения результата на антитела переболевший сдает кровь в любом медицинском учреждении, которое и передаст данные на «Госуслуги».

В государственном учреждении можно сдать этот анализ в Рязанском кожно-венерологическом диспансере. Для этого нужно записаться по телефону отделения платных услуг: 25-72-95, в будние дни с 8 до 20. В назначенный день взять с собой паспорт и СНИЛС, сдать тест на антитела и дождаться результата.

После его получения самостоятельно подать заявление через портал «Госуслуг». В течение трех дней сведения внесут в систему и информация о сертификате появится на сайте. Готовый QR-код будет во вкладке «Сведения об иммунизации COVID-19».

Отметим, тест в кожвендиспансере платный. Стоимость анализа на антитела — 930 рублей.