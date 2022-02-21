\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 21
Втр, 22
Срд, 23
ЦБ USD 76.77 1.01 22/02
ЦБ EUR 87.34 1.19 22/02
Нал. USD 78.00 / 81.00 17:57
Нал. EUR 88.50 / 88.95 17:57
Новости
Публикации
Рязанки поделились историями родов в перинатальном центре. Эксперт про...
История с трагедией в рязанском перинатальном центре пр...
3 часа назад
1 121
Игорь Растеряев о бренде Рязани, концертах на Украине и почему он не и...
В Рязани музыкант Игорь Растеряев дал два концерта в ка...
3 часа назад
418
От А до Я. Как в регионе реализуется программа догазификации?
Более пяти тысяч домовладений в Рязанской области подкл...
6 часов назад
474
В Рождестве не ждут чудес. Как рязанская деревня выживает без дорог, г...
Проблема вымирающих деревень возникла в нашей стране не...
17 февраля 16:37
4 298
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязанцам рассказали, как получить QR-код на «Госуслугах» при наличии антител
Для определения результата на антитела переболевший сдает кровь в любом медицинском учреждении, которое и передаст данные на «Госуслуги».

С 21 февраля 2022 года рязанцы могут получить QR-код на «Госуслугах» при наличии теста на антитела к COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперщтабе.

Там отметили, что для определения результата на антитела переболевший сдает кровь в любом медицинском учреждении, которое и передаст данные на «Госуслуги».

В государственном учреждении можно сдать этот анализ в Рязанском кожно-венерологическом диспансере. Для этого нужно записаться по телефону отделения платных услуг: 25-72-95, в будние дни с 8 до 20. В назначенный день взять с собой паспорт и СНИЛС, сдать тест на антитела и дождаться результата.

После его получения самостоятельно подать заявление через портал «Госуслуг». В течение трех дней сведения внесут в систему и информация о сертификате появится на сайте. Готовый QR-код будет во вкладке «Сведения об иммунизации COVID-19».

Отметим, тест в кожвендиспансере платный. Стоимость анализа на антитела — 930 рублей.