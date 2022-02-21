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Россияне могут получить QR-код по результатам теста на антитела
С 21 февраля в сертификате появится информация о завершении вакцинации против коронавируса, факте перенесенного заболевания, либо о наличии на едином портале сведений о положительном результате теста на антитела.

Россияне могут получить QR-код по результатам теста на антитела. Соответствующий приказ Минздрава опубликовали на сайте правовой информации в начале февраля.

Согласно документу, информация о наличии антител появится в сертификате с 21 февраля. Ранее в ковид-сертификатах указывали данные о перенесенном заболевании или наличии прививки от COVID-19.

В пресс-службе Минздрава рассказали, что сертификат сформируют не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления на портале госуслуг. Он будет действовать полгода с даты получения результатов теста. Отмечается, что повторный выпуск сертификата на основании результатов теста на антитела не предусмотрен.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области расширят список получателей QR-кодов.