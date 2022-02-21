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С марта российских автомобилистов ждут новые правила фотографирования авто на техосмотре
Ранее при техосмотре на фото должно было быть лишь транспортное средство спереди, в кадре должны были присутствовать марка, цвет и государственный регистрационный знак. В конце — вид сзади. Теперь на фото должен присутствовать эксперт, при этом на первом плане должны быть четко видны тип, марка, цвет кабины или кузова.

В марте начнут действовать новые правила фотографирования автомобилей на техосмотре. Об этом в понедельник, 21 февраля, РИА Новостям рассказал адвокат Владимир Шелупахин.

Ранее при техосмотре на фото должно было быть лишь транспортное средство спереди, в кадре должны были присутствовать марка, цвет и государственный регистрационный знак. В конце — вид сзади. Теперь на фото должен присутствовать эксперт, при этом на первом плане должны быть четко видны тип, марка, цвет кабины или кузова.

Юрист уточнил, что ранее этой нормы не было, но фотофиксация всегда проходила по общим правилам криминалистической съемки, и эти требования подразумевались автоматически.

Кроме того, изменились и координаты местонахождения машины в пункте ТО: в радиусе не более 40 метров от координат пункта осмотра.

Шелупахин добавил, что присутствие эксперта на фото, скорее всего, это попытка исключить «фиктивные случаи прохождения техосмотра и усилить персональную ответственность должностных лиц».