Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе в марте

Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян с 28 февраля по 5 марта.

Россиян предупредили о шестидневной рабочей неделе в марте. Об этом в понедельник, 21 февраля, РИА Новостям сообщила юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

Специалист подчеркнула, что шестидневная рабочая неделя ожидает россиян с 28 февраля по 5 марта, затем последуют три дня отдыха. Это связано с тем, что в производственном календаре 23 февраля считается нерабочим днем, а рабочий день 22 февраля в связи с предстоящим праздником сокращается на один час. Поэтому рабочие дни могут перенести на первую неделю марта.

«В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни, поэтому в марте нас ждет ударная шестидневная рабочая неделя с 28 февраля по 5 марта (рабочая суббота, зато предпраздничный день, работаем на один час меньше)», — отметила Нечаева.

Уточняется, что шестидневная рабочая неделя ожидает лишь тех, кто обычно работает 5/2.