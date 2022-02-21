Путин заявил, что современная Украина была полностью создана коммунистической Россией

Об этом президент сказал во время телеобращения в понедельник, 21 февраля.

Путин заявил, что современная Украина была полностью создана коммунистической Россией. Об этом президент сказал во время телеобращения в понедельник, 21 февраля.

«Современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее, большевистской, коммунистической Россией», — указал Владимир Путин.

Президент пояснил, что этот процесс начался почти сразу после революции 1917 года.

«Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом — за счет отделения, отторжения от нее части ее собственных исторических территорий», — сказал президент.

Глава российского государства отметил, что Украину можно назвать «имени Владимира Ильича Ленина». По словам Путина, большевики при создании СССР удовлетворяли любые «хотелки» националистов, чтобы любой ценой удержаться у власти.

«Если Украина, созданная большевиками, хочет настоящую декоммунизацию, Россию это устроит», — указал Путин.