Путин: ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер

Об этом президент заявил в ходе телеобращения в понедельник, 21 февраля.

Ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер. Об этом президент заявил в ходе телеобращения в понедельник, 21 февраля.

«Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер. Сегодня обращаюсь к вам напрямую, чтобы не только дать оценку происходящему, но и проинформировать вас о принимаемых решениях, о возможных дальнейших шагах на этом направлении», — сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что обращается к гражданам России и соотечественникам на Украине. Путин уточнил, что Незалежная — это не просто соседняя страна для России, а неотъемлемая часть ее истории, культуры и духовного пространства.

«Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии Одессы, преступники не понесли наказания, но мы знаем их поименно, мы сделаем все, чтобы их найти и покарать», — сказал Путин.

Он отметил, что США и НАТО приступили к беззастенчивому освоению территории Украины, как театра боевых действий.

«Мы знаем, что Украина собирается создать ядерное оружие. Она владеет технологиями еще со времен СССР», — заявил президент России.

Также Владимир Путин сказал, что вступление Украины в НАТО — прямая угроза безопасности России.