\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 22
Срд, 23
Чтв, 24
-3°
ЦБ USD 76.77 1.01 22/02
ЦБ EUR 87.34 1.19 22/02
Нал. USD 78.00 / 81.00 17:57
Нал. EUR 88.50 / 88.95 17:57
Новости
Публикации
Рязанки поделились историями родов в перинатальном центре. Эксперт про...
История с трагедией в рязанском перинатальном центре пр...
Вчера 15:09
4 496
Игорь Растеряев о бренде Рязани, концертах на Украине и почему он не и...
В Рязани музыкант Игорь Растеряев дал два концерта в ка...
Вчера 14:21
784
От А до Я. Как в регионе реализуется программа догазификации?
Более пяти тысяч домовладений в Рязанской области подкл...
Вчера 11:51
675
В Рождестве не ждут чудес. Как рязанская деревня выживает без дорог, г...
Проблема вымирающих деревень возникла в нашей стране не...
17 февраля 16:37
4 496
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Путин: ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер
Об этом президент заявил в ходе телеобращения в понедельник, 21 февраля.

Ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер. Об этом президент заявил в ходе телеобращения в понедельник, 21 февраля.

«Ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер. Сегодня обращаюсь к вам напрямую, чтобы не только дать оценку происходящему, но и проинформировать вас о принимаемых решениях, о возможных дальнейших шагах на этом направлении», — сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что обращается к гражданам России и соотечественникам на Украине. Путин уточнил, что Незалежная — это не просто соседняя страна для России, а неотъемлемая часть ее истории, культуры и духовного пространства.

«Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии Одессы, преступники не понесли наказания, но мы знаем их поименно, мы сделаем все, чтобы их найти и покарать», — сказал Путин.

Он отметил, что США и НАТО приступили к беззастенчивому освоению территории Украины, как театра боевых действий.

«Мы знаем, что Украина собирается создать ядерное оружие. Она владеет технологиями еще со времен СССР», — заявил президент России.

Также Владимир Путин сказал, что вступление Украины в НАТО — прямая угроза безопасности России.