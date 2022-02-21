Около 80% россиян поддержали решение о приеме эвакуированных из ДНР и ЛНР

78% россиян поддержали решение о принять жителей Луганской и Донецкой народных республик, эвакуированных в российские регионы. Об этом свидетельствуют
«Россияне поддерживают решение о приеме беженцев из ДНР и ЛНР в связи с участившимися провокациями на территории этих республик (78%)», — говорится в сообщении.
Почти столько же — 75% респондентов — поддержали решение президента выплатить беженцам деньги в размере 10 тысяч рублей.
Против решения принять жителей ДНР и ЛНР высказались 13% респондентов. Среди них — люди в возрасте от 18 до 34 лет. Также 18% проголосовали против выдачи им денежных средств.
Кроме того, 82% жителей страны положительно отнеслись к помощи российских волонтеров жителям Донбасса, 4% отнеслись к помощи отрицательно.