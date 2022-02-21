Около 80% россиян поддержали решение о приеме эвакуированных из ДНР и ЛНР

Также 75% респондентов поддержали решение президента выплатить беженцам единовременные средства в 10 тысяч рублей.

78% россиян поддержали решение о принять жителей Луганской и Донецкой народных республик, эвакуированных в российские регионы. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные в понедельник, 21 февраля.

«Россияне поддерживают решение о приеме беженцев из ДНР и ЛНР в связи с участившимися провокациями на территории этих республик (78%)», — говорится в сообщении.

Почти столько же — 75% респондентов — поддержали решение президента выплатить беженцам деньги в размере 10 тысяч рублей.

Против решения принять жителей ДНР и ЛНР высказались 13% респондентов. Среди них — люди в возрасте от 18 до 34 лет. Также 18% проголосовали против выдачи им денежных средств.

Кроме того, 82% жителей страны положительно отнеслись к помощи российских волонтеров жителям Донбасса, 4% отнеслись к помощи отрицательно.