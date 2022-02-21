\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 21
Втр, 22
Срд, 23
ЦБ USD 76.77 1.01 22/02
ЦБ EUR 87.34 1.19 22/02
Нал. USD 78.00 / 81.00 17:57
Нал. EUR 88.50 / 88.95 17:57
Новости
Публикации
Рязанки поделились историями родов в перинатальном центре. Эксперт про...
История с трагедией в рязанском перинатальном центре пр...
3 часа назад
1 121
Игорь Растеряев о бренде Рязани, концертах на Украине и почему он не и...
В Рязани музыкант Игорь Растеряев дал два концерта в ка...
3 часа назад
418
От А до Я. Как в регионе реализуется программа догазификации?
Более пяти тысяч домовладений в Рязанской области подкл...
6 часов назад
474
В Рождестве не ждут чудес. Как рязанская деревня выживает без дорог, г...
Проблема вымирающих деревень возникла в нашей стране не...
17 февраля 16:37
4 298
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Около 80% россиян поддержали решение о приеме эвакуированных из ДНР и ЛНР
Также 75% респондентов поддержали решение президента выплатить беженцам единовременные средства в 10 тысяч рублей.

78% россиян поддержали решение о принять жителей Луганской и Донецкой народных республик, эвакуированных в российские регионы. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные в понедельник, 21 февраля.

«Россияне поддерживают решение о приеме беженцев из ДНР и ЛНР в связи с участившимися провокациями на территории этих республик (78%)», — говорится в сообщении.

Почти столько же — 75% респондентов — поддержали решение президента выплатить беженцам деньги в размере 10 тысяч рублей.

Против решения принять жителей ДНР и ЛНР высказались 13% респондентов. Среди них — люди в возрасте от 18 до 34 лет. Также 18% проголосовали против выдачи им денежных средств.

Кроме того, 82% жителей страны положительно отнеслись к помощи российских волонтеров жителям Донбасса, 4% отнеслись к помощи отрицательно.