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На Сахалине мужчина перерезал знакомой горло из-за громкой музыки
Женщина пришла в гости к знакомым, где они вместе распивали алкоголь.

На Сахалине мужчина перерезал знакомой горло из-за громкой музыки. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел в поселке Смирных Поронтайского района. 58-летняя женщина пришла в гости к своим знакомым, где они вместе распивали алкоголь. Сахалинка на протяжении вечера громко слушала музыку, 41-летний ранее судимый местный житель неоднократно просил ее выключить музыку. Женщина ответила ему нецензурной бранью, после чего мужчина ударил ее ножом в шею и грудь. Пострадавшую доставили в больницу.

Против мужчины возбудили уголовное дело по пункту з части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинения тяжкого вреда здоровью»).