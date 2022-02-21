На Касимовском шоссе загорелась ремонтная мастерская
Сообщение о пожаре поступило в 12:35. По предварительной информации, загорелась кровля на производственном двухэтажном здании на площади около 30 квадратных метров.
Днем в понедельник, 21 февраля, на Касимовском шоссе загорелась ремонтная мастерская. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сообщение о пожаре поступило в 12:35. По предварительной информации, загорелась кровля на производственном двухэтажном здании на площади около 30 квадратных метров.
На место выехали 20 сотрудников ГУ МЧС и семь единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.
С места пожара появились фото. Пожар ликвидировали.