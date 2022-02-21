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Музей-усадьбу академика Павлова передадут региону
Решение о передаче связано с тем, что музею требуется больше вложений.

В понедельник, 21 февраля, на комитете по экономическому развитию и муниципальной собственности гордумы обсудили вопрос о передачи имущественного комплекса музея- усадьбы академика Павлова в Рязани региону.Решение о передаче связано с тем, что музею требуется больше вложений. Об этом на заседании сообщила директор музея Наталья Загрина.Она отметила, что из городского бюджета на содержание музея выделяется около 8 млн рублей. По словам Натальи Загриной, только с помощью другого финансирования возможно развитие музея, а также повышение его статуса.На заседании добавили, что планируется передать региону 399 объектов движимого имущества земельных участков и зданий.Окончательное решение будет принято на заседании гордумы.