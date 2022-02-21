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Легостаева рассказала, что у нее прошли обыски
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в кабинет к Легостаевой.

Экс-заведующая отделением патологии в рязанском перинатальном центре Татьяна Легостаева сообщила, что у нее прошли обыски. Об этом она рассказала в интервью Vidsboku.

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в кабинет к Легостаевой.

«Вот тут ко мне пришли, следователь, смотрит, как я свои вещи собрала, обыск у меня проводит», — пояснила бывшая заведующая.

Она уточнила, что обыск прошел в рамках уголовного дела по младенцу, который умер в перинатальном центре. После произошедшего Легостаеву уволили. Она сообщила, что намерена опротестовать это.