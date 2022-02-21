Елена Сорокина обсудила с многодетными семьями вопросы предоставления земельных участков

В Рязани более 4 600 многодетных семей, их которых в очереди на получение земли стоят около 3 500. Из них 1 200 семей согласились с предоставляемым участком, а около двух тысяч семей по разным причинам отказались от предложенного варианта.

Елена Сорокина обсудила с многодетными семьями вопросы предоставления земельных участков. Об этом мэр Рязани сообщила на своей странице «ВКонтакте ».

В понедельник, 21 февраля, Елена Сорокина встретилась с представителями объединения многодетных семей. На встрече обсуждали вопросы предоставления рязанцам земельных участков.

Сорокина сообщила, что в Рязани более 4 600 многодетных семей, их которых в очереди на получение земли стоят около 3 500. Из них 1 200 семей согласились с предоставляемым участком, а около двух тысяч семей по разным причинам отказались от предложенного варианта.

В настоящее время многодетным семьям в Рязани могут выделить участок в Дягилеве, Храпово-Божаткове, Божаткове, Букрине, Пальных.

На встрече обсудили вопрос с представлением участков в поселке Варские. Елена Сорокина рассказала, что земля находится в собственности Рязани, разработка проекта планировки территории завершена. В Варских рязанцам могут выделить 811 участков, но по градостроительному плану они попадают в зону паводкового подтопления, поэтому, прежде чем начинать межевание и строительство, надо осуществить противопаводковые мероприятия.

Также в Спасском районе есть свободные участки земли площадью 1,5 гектара, но они попадают под категорию земель сельхозназначения и строить на них дома нельзя.

Сорокина сообщила, что все проблемы с подключением света на территориях решены.

«С водопроводными сетями мы разобрались в Дягилеве. По Храпово-Божаткову — проект, разработанный администрацией города Рязани, прошел государственную экспертизу и может быть принят к реализации. Поручила управлению капитального строительства организовать взаимодействие с Минстроем Рязанской области по участию в конкурсном отборе по строительству сетей водоснабжения на этой территории. Также на текущий год запланировали проекты по Божаткову и по Букрину. По Пальным проектировать водоснабжение будем в 2023 году», — отметила глава администрации.

Вопрос по строительству дорог администрация будет решать совместно с Минстроем и Минтрансом Рязанской области. Вопрос с газоснабженением Букрино и Пальных закроют в рамках программы догазификации.

Рязанцы задали мэру вопрос о замене льготы по земле денежной компенсацией. Профильные специалисты пояснили, что замена права на бесплатное предоставление земельного участка на денежную компенсацию не предусмотрена законом Рязанской области.

На встрече обсудили прозрачность движения очереди на получение земли. Сорокина уточнила, что поставила управлению энергетики и ЖКХ разработать ресурс, на котором рязанцы смогут отслеживать свое продвижение по очереди.