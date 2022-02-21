Директор областной филармонии призвала рязанцев помочь беженцам из ДНР и ЛНР

Напомним, в Рязанской области подготовили 13 пунктов временного размещения для беженцев из Донбасса.

Директор областной филармонии Елена Буняшина призвала рязанцев помочь беженцам из ДНР и ЛНР. Ее сообщение опубликовано в группе филармонии «ВКонтакте».

«Мирные жители, матери с детьми и старики вынуждены уехать со своей родины. Рязанская область принимает наших друзей. Мы всегда были вместе, мы всегда поддерживали друг друга. Мы всегда объединялись, когда была общая беда. Сегодня беда у наших друзей. Мы обращаемся ко всем рязанцам для того, чтобы помочь нашим друзьям гуманитарной помощью и привезти их в те места, которые будут определены правительством Рязанской области. Мы принимаем наших друзей из Луганска и Донецка и знаем, что рязанцы — очень отзывчивые люди и всегда помогали друг другу. Они не должны остаться одни», — сказала Буняшина.

Напомним, в Рязанской области подготовили 13 пунктов временного размещения для беженцев из Донбасса.