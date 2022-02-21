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Девять улиц Рязани 22 февраля останутся без холодной воды
Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.

Девять улиц Рязани 22 февраля останутся без холодной воды. Об этом сообщили на сайте рязанского водоканала.

Во вторник, 22 февраля, с 09:00 до 16:00 холодную воду отключат по следующим адресам:

  • улица Юбилейная, дома №№ 9, 10;
  • улица Интернациональная, дома №№ 7, 7-а, 8/29;
  • улица Станкозаводская, дом № 27;
  • улица Колхозная (Семчино), дома с 1 по 113, с 2 по 126.

С 09:00 до 17:00 холодное водоснабжение отключат на следующих улицах:

  • улица МОГЭС, дома №№ 5, 14, 16, 3-б литера, А (рязанский областной наркологический диспансер);
  • улица 3-й переулок МОГЭС, дом № 3;
  • улица Дзержинского, дом № 5;
  • улица Пожарный переулок, дома №№ 1 (ЦТП), 1-б.

С 14:00 до 17:00 холодную воду отключат на улице Лесопарковой, в домах №№ 26, 28, 30, 32-а, 34, 44 корпус 1, 44, 46.

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.