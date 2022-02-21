Девять улиц Рязани 22 февраля останутся без холодной воды
Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.
Девять улиц Рязани 22 февраля останутся без холодной воды. Об этом сообщили на сайте рязанского водоканала.
Во вторник, 22 февраля, с 09:00 до 16:00 холодную воду отключат по следующим адресам:
- улица Юбилейная, дома №№ 9, 10;
- улица Интернациональная, дома №№ 7, 7-а, 8/29;
- улица Станкозаводская, дом № 27;
- улица Колхозная (Семчино), дома с 1 по 113, с 2 по 126.
С 09:00 до 17:00 холодное водоснабжение отключат на следующих улицах:
- улица МОГЭС, дома №№ 5, 14, 16, 3-б литера, А (рязанский областной наркологический диспансер);
- улица 3-й переулок МОГЭС, дом № 3;
- улица Дзержинского, дом № 5;
- улица Пожарный переулок, дома №№ 1 (ЦТП), 1-б.
С 14:00 до 17:00 холодную воду отключат на улице Лесопарковой, в домах №№ 26, 28, 30, 32-а, 34, 44 корпус 1, 44, 46.
Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.