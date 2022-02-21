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Дело о взятке экс-замначальника отдела рязанского МВД передали в суд
В августе 2021 года Юрий Чешковский получил от представителя кафе 20 тысяч рублей за информацию о предстоящей проверке заведения сотрудниками управления по вопросам миграции. Его задержали сотрудники УФСБ.

Дело о взятке экс-замначальника отдела рязанского МВД передали в суд. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

В августе 2021 года экс-замначальника отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции УМВД России по Рязанской области Юрий Чешковский получил от представителя кафе 20 тысяч рублей за информацию о предстоящей проверке заведения сотрудниками управления по вопросам миграции. Его задержали сотрудники УФСБ.

Против Чешковского возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки за незаконные действия»). Дело передали в суд.

Уголовно дело против представителя кафе по части 3 статьи 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий») прекратили в связи с деятельным раскаянием.