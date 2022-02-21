Автомобилистов предупредили о новой схеме мошенничества

Злоумышленники могут использовать номер телефона, оставленный водителем под лобовым стеклом. Они могут звонить и представляться свидетелями или потерпевшими от несуществующего ДТП или покупателями автомобиля, заявила адвокат Елена Кудерко.

Автомобилистов предупредили о новой схеме мошенничества. Об этом в понедельник, 21 февраля, рассказала адвокат Елена Кудерко в беседе с агентством «Прайм».

Водители часто оставляют номер телефона под лобовым стеклом. По словам специалиста, это может привлечь мошенников. Злоумышленники могут звонить потенциальной жертве и представляться свидетелями или потерпевшими в несуществующих ДТП, сотрудниками ГИБДД или судебными приставами, а также покупателями автомобиля.

«Единственным универсальным способом защиты от мошенничества является проявление бдительности: не принимайте поспешных решений, задавайте как можно больше уточняющих вопросов или же просто положите трубку и перезвоните на этот же номер. Вероятнее всего, дозвониться у вас не получится», — заключила адвокат.