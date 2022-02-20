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Врач предупредил о скачках артериального давления у переболевших COVID-19
Переболевшие коронавирусом могут страдать от скачков артериального давления. Об этом Ura.ru рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Переболевшие коронавирусом могут страдать от скачков артериального давления. Об этом Ura.ru рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Поражения сосудов, сердца, и головного мозга — это все на каждом своем уровне может давать эффекты в виде повышения артериального давления», — рассказал врач.

По словам иммунолога, этот симптом встречается намного реже и определять его признаком постковида можно, исключив другие факторы: ожирение или диабет.

Крючков добавил, что надо смотреть на наличие нарушений свертываемости крови, исключить другие психоэмоциональные и физические перегрузки и предшествующие заболевания.

«Если они были и стали хуже, то это тоже можно отнести к постковиду», — заключил Крючков.