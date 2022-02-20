В Воронежской области объявили о режиме ЧС

На территории Воронежской области ввели режим ЧС из-за растущего потока людей, прибывающих из ДНР и ЛНР. Об этом сообщают власти региона в воскресенье, 20 февраля.

На территории Воронежской области ввели режим ЧС из-за растущего потока людей, прибывающих из ДНР и ЛНР. Об этом сообщают власти региона в воскресенье, 20 февраля.

В сообщении правительства говорится, что нужно задействовать все ресурсы, чтобы максимально оперативно и комфортно разместить людей в пунктах временного пребывания и выделить финансирование на первоочередные нужды.

В воскресенье, 20 февраля, в область прибыл поезд с беженцами: 910 человек, среди которых 358 детей. Ожидается второй поезд примерно с таким же количеством пассажиров. В регионе открыты 42 пункта временного размещения на 4,5 тысячи человек.

Напомним, накануне режим ЧС из-за потока беженцев был введен в Ростовской области.