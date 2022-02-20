В Скопине устранили аварию на центральном водопроводе

В Скопине из-за аварии на центральном магистральном водопроводе за стадионом «Торпедо» в воскресенье, 20 февраля, без воды остались несколько районов. Сейчас ремонтные работы завершены, сообщает пресс-служба администрации города.

В Скопине из-за аварии на центральном магистральном водопроводе за стадионом «Торпедо» в воскресенье, 20 февраля, без воды остались несколько районов. Сейчас ремонтные работы завершены, сообщает пресс-служба администрации города.

В настоящее время проводится заполнение системы, в ближайшее время вода постепенно вернется в дома жителей микрорайонов.

Ранее сообщалось, что из-за аварии без водоснабжения остались дома в микрорайонах Автозаводской, Металлургов, Стекольный, Коготково, «Мелиорация» и «Радуга».

Напомним, ранее скопинцы жаловались на постоянные перебои с водой и попросили региональную власть лично заняться ситуацией, так как «люди готовы собраться на митинг с возможным перекрытием федеральной трассы».