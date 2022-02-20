В Рязанской области 21 февраля потеплеет до +4 градусов

В Рязанской области в понедельник, 21 февраля, температура воздуха ночью составит −5…−0 градусов, днем −1…+4 градуса. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.