В Рязани нашли портфель, который неизвестный отобрал у ребенка

В Рязани нашли портфель и сменку, который неизвестный мужчина отобрал у девочки. Об этом мать школьницы сообщила РЗН. инфо.

В Рязани нашли портфель и сменку, который неизвестный мужчина отобрал у девочки. Об этом мать школьницы сообщила РЗН. инфо.

«Наш портфель со сменкой нашлись вчера возле вокзала Рязань-2» — сообщила женщина.

По ее словам, вещи помог найти рязанец, который шел с работы и увидел их в снегу. Мужчина узнал пропажу по описанию в СМИ.

Напомним, инцидент произошел 16 февраля вблизи дома № 11 по улице Быстрецкой. Полиция проводит проверку.