В Подмосковье водолазы нашли тело бывшего замминистра юстиции Владимира Ялунина

В Одинцовском районе Московской области водолазы нашли тело бывшего замминистра юстиции Владимира Ялунина. Об этом 20 февраля сообщает телеграм-канал 112.

В Одинцовском районе Московской области водолазы нашли тело бывшего замминистра юстиции Владимира Ялунина. Об этом 20 февраля сообщает телеграм-канал 112.

Тело чиновника обнаружили в 200 метрах от места, куда он провалился вместе со своим квадроциклом.

Напомним, 70-летний Ялунин пропал еще 5 февраля. Мужчина поехал кататься на квадроцикле и пропал. Поисковики нашли разлом льда, к которому вели следы от квадроцикла, а после вытащили из реки вездеход. Спасатели обследовали видеокамерами 1,5 тыс. кв. м дна Москвы-реки, чтобы найти пропавшего мужчину, но поиски были безуспешны.