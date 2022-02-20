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В мэрии ответили на вопросы рязанцев о планах построить надземные переходы
В мэрии рассказали, будут ли в ближайшее время в Рязани возводить надземные пешеходные переходы. Комментарий сотрудников администрации в ответ на вопрос рязанца появился на странице губернатора Николая Любимова «ВКонтакте».

В мэрии рассказали, будут ли в ближайшее время возводить надземные пешеходные переходы. Комментарий сотрудников администрации в ответ на вопрос рязанца появился на странице губернатора Николая Любимова «ВКонтакте».

«На данный момент это только предложения, в ближайшее время мы не планируем такие работы. Свои замечания и предложения вы можете направлять нам официальным обращением на нашем сайте», — говорится в сообщении.

В соцсетях горожане неоднозначно отнеслись к идее возможного появления подобных переходов в центре Рязани.

Напомним, блогер Илья Варламов раскритиковал планы рязанских властей по установлению надземных пешеходных переходов.

Ранее стало известно, что в Рязани планируют построить надземный пешеходный переход на Московском шоссе в районе дома № 22Б из-за большого количества ДТП на дороге. Эту идею в четверг, 17 февраля, обсудили на комитете по градостроительству и землепользованию гордумы депутаты.

По словам депутатов, надземные и подземные пешеходные переходы необходимы возле «Круиза», на площади Победы, улице Соборной и площади Ленина.