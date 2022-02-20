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В ЛНР сообщили о жертвах среди мирного населения в результате атаки военных
Народная милиция ЛНР заявила об атаке украинских военных в районе Пионерского. Об этом сообщает «Интерфакс».

Народная милиция ЛНР заявила об атаке украинских военных в районе Пионерского. Об этом сообщает «Интерфакс».

Попытку атаковать позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики предприняли Вооруженные силы Украины. Это произошло в районе населенного пункта Пионерское около 5 утра. По предварительным данным, есть жертвы среди мирного населения, заявили в милиции.

В собщении говорится, что в результате боевого столкновения противник понес потери и отступил.

«Преступные действия украинских вооруженных формирований привели к уничтожению пяти жилых домов и жертвам среди мирного населения. Дополнительные данные уточняются», — сообщили в пресс-службе военного ведомства ЛНР.

В республики ранее сообщили, что украинские военные 49 раз за сутки обстреляли территорию.