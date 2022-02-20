В ДНР заметили бронетехнику

В Донецке местные жители в ночь на воскресенье, 20 февраля, заметили военную технику. Видео опубликовал телеграм-канал Mash.

В Донецке местные жители в ночь на воскресенье, 20 февраля, заметили военную технику. Видео опубликовал телеграм-канал Mash.

Также происходят обстрелы окраин города. По данным СЦКК ДНР, артудары зафиксированы в пяти населенных пунктах.

Напомним, ранее Россия закрыла выезд на территорию ЛНР и ДНР. Пункты пропуска в Ростовской области переведены только на въезд.

На территории Тарасовского района Ростовской области в субботу, 19 февраля, прогремел взрыв. Снаряд взорвался в километре от границы с Украиной. Глава ДНР объявил всеобщую мобилизацию. На территорию области попал еще один снаряд, в регионе введен режим ЧС.

Ситуацию прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.