В Челябинской области пьяный водитель переехал двух сестер-подростков

В Озерске Челябинской области нетрезвый водитель сбил двух девочек-подростков. Одна из пострадавших погибла на месте, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.

Под Челябинском нетрезвый водитель сбил двух девочек-подростков. Одна из пострадавших погибла на месте, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.

ДТП произошло вечером в субботу, 19 февраля, на улице Береговой поселка Метлино в Озерске. Девочки шли по обочине, их сбил водитель автомобиля Opel 1967 года рождения. 14-летняя школьница погибла, ее 16-летняя сестра госпитализирована с различными травмами.

На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, у водителя установили состояние алкогольного опьянения. Выяснилось, что мужчина имеет водительский стаж более 30 лет и недавно привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Возбуждено уголовное дело, водителя поместили в изолятор временного содержания.

Прокуратура поставила уголовное дело на контроль.