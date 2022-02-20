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В Центральную Россию циклон «Антония» принесет облачность и дожди
В начале предстоящей недели под влиянием североатлантического циклона «Антония» в Центральной России ожидается облачность, пройдут осадки в смешанной фазе. Об этом сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В начале предстоящей недели под влиянием североатлантического циклона «Антония» в Центральной России ожидается облачность, пройдут осадки в смешанной фазе. Об этом сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

При этом ожидается теплая погода. Ночами в Москве будет 0… +2, днем +2… +4, во вторник после полудня до +5 градусов, что на 7-10 градусов теплее нормы и соответствует климату начала апреля.

«Текущий месяц в Центральной России продолжает удивлять необычным теплом. Среднемесячная температура воздуха почти на 5 градусов выше положенной нормы, а февраль-2022 входит в десятку самых теплых за последние 74 года. И до конца календарной зимы атмосфера, по всей видимости, останется в перманентном состоянии метеорологической весны», — пояснил Тишковец.

Он добавил, что в четверг и пятницу придет антициклон: ночами будет подмораживать до -1-6 градусов, на дорогах возникнет гололедица, а днем февральское солнце прогреет воздух до 0…+5 градусов, хотя к выходным ожидается ухудшение погоды.

Тишковец отметил, что в результате аномального тепла сугробы продолжат таять, высота снежного покрова понизится до 19-20 сантиметров, что вдвое меньше многолетней нормы и соответствует значениям, характерным для 27 марта.